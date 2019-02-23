أخبار مصر | وزير الدفاع: نحرص على تخريج أجيال تتحمل المسئولية فى حماية الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: نحرص على تخريج أجيال تتحمل المسئولية فى حماية الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد وحدة التدريب الأساسي للمشاة، حيث بدأت الزيارة بكلمة لمدير إدارة المهندسين العسكريين والتى استعرض فيها المراحل الإنشائية لوحدة التدريب الأساسي والجهود المبذولة لما تم تصميمه وإنشائه للوحدات التدريبية والمنشآت التخصصية والإدارية التى تضمها الوحدة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمتابعة منظومة التدريب والتأهيل العسكرى للجنود المستجدين والعمل على تطويرها.

كما ألقى مدير إدارة المشاة كلمة استعرض فيها مراحل الإعداد والتدريب الأساسى للأفراد المستجدين بدءًا من استقبال شباب التجنيد وحتى انتهاء فترة التدريب الأساسية والتى تؤهلهم للحياة العسكرية ليصبحوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة .

وأعقب ذلك جولة تفقدية لوحدة التدريب الأساسي للتعرف على الحالة الإدارية والمعيشية وكذا الفصول التعليمية للاطمئنان على الأسلوب الأمثل لإعداد الفرد المقاتل.

كما التقى القائد العام بالجنود المستجدين حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداءًا للوطن، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الفريق أول محمد زكى حرصه على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية ورعاية الفرد المقاتل، لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه وتنفيذ كافة المهام التى تكلف بها بكل دقة ومهارة عالية وتحت مختلف الظروف لتبقى القوات المسلحة قوية بأبنائها متسلحة بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والانضباط.

وأدار القائد العام حوارًا مع المقاتلين استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى مختلف المجالات وأوصاهم بالالتزام والانضباط العسكرى والتدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة البدنية والكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الاستعداد .

حضر الجولة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.