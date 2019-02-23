أخبار مصر | وزير النقل يتابع تطوير طريق "القاهرة – أسيوط" الغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع تطوير طريق "القاهرة – أسيوط" الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية؛ لمتابعة معدلات تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والتي تنفذ وزارة النقل منها 6 طرق بإجمالي أطوال 1000 كم وتكلفة 14 مليار جنيه، ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة أن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة فى المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد، بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 حارات الأخرى لباقي أنواع المركبات.

وأضاف أنه يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالرصف الخرساني لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، لافتا إلى أن الأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات(2حارة بكل اتجاه) لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث، لافتا أن هذا الطريق سيكون طريقا حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائري الإقليمي» وسيساهم فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري.

جدير بالذكر أن تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى بطول 230 كم وتكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه.

كما تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) بالإضافة إلى أعمال الطرق وشدد على تكثيف العمل للانتهاء منه في الموعد المحدد في يونيو 2020.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة أسوان) مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة أسوان) عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا بطول إجملي 24 كم، بحيث يكون محورًا حرًا. وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.450 مليار جنيه، ويتكون من كوبرى على النيل، وكوبرى السكة الحديد، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.

وأوضح عرفات أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا هو أحد ستة محاور تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر بتكلفة إجمالية قدرها ( 9مليار جنيه ) وهي (كلابشة-قوص -سمالوط -ديروط -عدلي منصور -دراو)، مضيفا أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.