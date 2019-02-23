انت الان تتابع رئيس النواب عن «حكم المعاشات»: نحترم القضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خلال جلسة النواب طالب إبراهيم القصاص، في بيانه العاجل بالإفراج الفوري عن 8 مواطنين مصريين مقبوض عليهم في سجون اليمن وذلك بعد هروبهم من الكفيل السعودي

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، محل اهتمام من الدولة ويخضع للدراسة حاليا، موضحا: "اطمئن المواطنين أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي أعلنت صراحة أنها تحترم القضاء، والدستور نص صراحة على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء، هذا الحكم خاضع للدراسة الآن، وبمجرد انتهاء الدراسة سيكون محل اهتمام من الدولة".

جاء ذلك في تعقيبه، اليوم السبت، على بيان عاجل قدمه النائب سيد عبد العال في الجلسة العامة، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن حول موقف الحكومة من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.من ناحية أخرى، قال النائب محمد السويدي، في بيانه العاجل، إن هناك عوار في إجراءات صرف دعم الصادرات، ويتم

جاء ذلك في تعقيبه، اليوم السبت، على بيان عاجل قدمه النائب سيد عبد العال في الجلسة العامة، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن حول موقف الحكومة من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن. من ناحية أخرى، قال النائب محمد السويدي، في بيانه العاجل، إن هناك عوار في إجراءات صرف دعم الصادرات، ويتم صرف الدعم لبعض الشركات دون وجه حق وبعض الشركات تحصل على فاتورة فقط من الشركات المحلية، وهذا لا يعني أن المنتج به تكوين 40% من المنتج المحلي وهذا أمر كارثي، ولا بد من إعادة النظر في هذا الأمر. وأضاف السويدي أن هناك كيان رسمي يصدر شهادات بالتكوين المحلي، مطالبا بأن يتم مراجعة الإجراءات للتحقق من أموال الموازنة العامة، وأن يكون الصرف للجادين فقط. وأوضح: "رغم مناشدتنا للحكومة إلا أنها لم ترد علينا حتى الآن، نحن نتكلم عن مليارات الجنيهات، ولا بد من مراعاة الإجراءات حفاظا على أموال الدولة والصناعة ومصداقية المشروع وزيادة الصادرات". فيما ذكر النائب سعيد طعيمة، في بيانه العاجل، أنه لا يوجد رد على البيانات العاجلة السابقة، مضيفا أن هناك توقف لعمليات القلب المفتوح وعمليات القسطرة، لأنه لا يوجد أدوية قلب، والرئيس عبد الفتاح السيسي نبه على أن لا توجد قوائم انتظار, وبخصوص خريجي الصيدلة، تسائل طعيمة: "نرجو أن يكون هناك بيان من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتوضيح هل هناك تكليف لهولاء أم لا؟". وقال النائب أحمد خليل، في بيانه العاجل، إن هناك أزمة بسبب ما يشاع أن هناك ضم بعض الأراضي في الجهات الأربع لمطار برج العرب الدولي، موضحا: "الناس هناك مش عارفة تعمل إيه، لازم يكون في تعويضات عادلة في ظل تقييم حقيقي، لأن الأهالي ستهجر بيوتها وأراضيها". ومن جانبه، طالب النائب إبراهيم القصاص، في بيانه العاجل، بالإفراج الفوري عن 8 مواطنين مصريين مقبوض عليهم في سجون اليمن، وهم في مدينة عدن، وذلك بعد هروبهم من الكفيل السعودي بعد أن أذاقهم كافة ألوان العذاب. يذكر أن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال، اليوم السبت، تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخرى للدراسة، لبحث إمكانية التصويت على الإسقاط دون النداء بالاسم، على أن يقدم التقرير خلال 20 يوما، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إذ قال رئيس البرلمان إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه". وذكر عبد العال: "هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى بالإسقاط التأديبي، وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتسائلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية". (التفاصيل)

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