انت الان تتابع النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة 14 طلبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، اليوم السبت، على تفويض مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه) في تحديد موعد 14 طلبا مناقشة عامة بشأن الحكومة مقدمة من النواب، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، والاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وبناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

وتقدم النائب سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوا، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وبشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقا للتعداد السكاني وخطط التنمية