«كاترين سالب واحد».. الأرصاد: غدا شبورة وأمطار

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الطقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، غدا الأحد، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، دافىء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بـدرجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين