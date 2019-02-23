شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 65 قطعة آثار بحوزة موظف في المنيا بقصد الاتجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق من مباحث الإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار في المنيا، ضبط ٦٥ قطعه يشتبه في أثريتها بحوزة موظف بمركز سمالوط بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة سياحة وأثار المنيا مفادها قيام «محمد ر. إ- 39 سنة – موظف- مقيم بدائرة سمالوط بالمنيا»، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مسكن المذكور وضبطه، وضُبط بمسكنه 65 قطعة يشتبه في أثريتها عبارة عن تمثال من المعدن بطول 20 سم و٩ جعران من الفيانس مختلفة الأشكال والأحجام و٤ تماثيل أوشابتي بطول 5 سم، ورأس تمثال لسيدة من المرمر «و٢ قرط»حلق«من المعدن. و٣ قلادة من المعدن ذهبية اللون وعين أوجات و١٧ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام. وعصا حورس و٣ سوار من الكتان مُطعم بالخرز وتمثال للإله بسطت، وقالب صب عملات من العتيق، وقطعة من المعدن مجوفة مربعة الشكل و١٩ عملة معدنية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.