شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تلغي «الإعدام» وتستبدلها بالمؤبد لمتهمين بـ«خلية وجدي غنيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام لاثنين من المتهمين واستبدالها بالمؤبد، كما استبدلت عقوبة المؤبد لـ3 متهمين آخرين بعقوبة المشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية وجدي غنيم»، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابياً على القيادي الإخواني الهارب «وجدي غنيم»، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبدالحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبدالستار، ومجدي عثمان جاه الرسول بالعقوبة نفسها.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بأنهم قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.