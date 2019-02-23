شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تؤيد «المؤبد» على 3 متهمين بـ«حرق كنيسة كرداسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة النقض، السبت، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد بحق 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» في كرداسة.

والمتهمون هم: محمد على وشعيب محمود سعد ومصطفى عبده.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتورط في حريق «كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.