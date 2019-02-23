شكرا لقرائتكم خبر عن مستريح جديد بأسيوط ينصب على 200 شخص في 70 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر أكثر من 200 شخص ببلاغات نصب ضد شخص وزوجته متهمين إياهما بالنصب والاستيلاء على أموالهم التي وصلت إلى 70 مليون جنيه لتوظيفها مقابل فائدة.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغات متعددة تتهم «أ. م» وزوجته «ش. ع» مقيمين بعرب العيايدة بالجبل الأصفر التابع لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها عن طريق 3 أشخاص من قرية بني شعران وبلغت الأموال قرابة 70 مليون جنيه.

وأوضح المبلغون في محضرهم أنهم جاءوا بدعوى إنشاء مصانع بلاستيك وستوزع أرباحه على المشاركين بأسهم كل شهر وفائدة بلغت 50% وكانوا ملتزمين بسداد الفائدة بالإضافة إلى وجودهم بكل مناسبة لتوزيع كرتونة أغذية وبطاطين بالشتاء على الفقراء.

وأضاف المبلغون الناس باعت أراضها ودهبها وأعطوهم أموالها وذاعت سيرتهم بالقرى المجاورة فتزايد المودعون مع تقديم الفائدة للقديم من أموال الضحية الجديد حتى فوجئنا منذ أشهر بتوقف الإرسال وعندما سألنا عنهم فوجئنا بهروبهم وتقدم أكثر من 200 شخص ببلاغات.

وتحرر المحضر رقم 872 إداري لسنة 2019م وبالعرض على النيابة وجاري إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين والوسطاء.