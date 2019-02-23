شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول مجلة بطريقة برايل للمكفوفين بالمنوفية مطلع مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم السبت، بأعضاء جمعية رعاية المكفوفين بالمنوفية بمكتبه بالديوان العام لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجههم وسبل حلها، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنوفية ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين ومدير إدارة شؤون المرأة ومنسق الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالديوان، ومدير المكتبة العامة بشبين الكوم وعدد من أعضاء الجمعية وطلاب مدرسة النور للمكفوفين.

في بداية اللقاء استمع محافظ المنوفية من رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين عن طبيعة عمل الجمعية والخدمات والأنشطة التي تقدمها للمكفوفين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكذا المعوقات والمشاكل التي تواجههم، كما تناول اللقاء مناقشة إصدار أول مجلة للمكفوفين بالمنوفية باسم «قد التحدي» بطريقة برايل بهدف تنمية وتثقيف الكفيف ودمجه في المجتمع والتى سيتم إصدارها في مطلع مارس المقبل، فيما تم استعراض مكونات المجلة ومنها الافتتاحية وبطل رياضي وفن التعامل والركن الأدبي والثقافي والفني بالإضافة إلى تكنولوجيا الإعاقة ومقالات متنوعة، هذا وقد أبدى المحافظ إعجابه بتلك الفكرة ودعمه الكامل لهم.

وأجرى الطلاب حواراً مفتوحاً مع محافظ المنوفية وتضمن الحوار مجموعة من الأسئلة ومنها بطاقة التعريف وخطة المحافظة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وقام المحافظ بالرد على جميع استفساراتهم، مؤكداً لهم أنه شرف بتولي مهام منصبه محافظاً للمنوفية الأرض الطيبة شعباً وأرضاً وأن المنوفية سباقة في شتى المجالات، كما أكد المحافظ اهتمامه الكبير والتواصل الدائم بذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً سعيه الدائم لتقديم العديد من الخدمات التي تساعدهم على الحياة ومنها تطوير المركز الطبى بسرس الليان بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز صحى لهم وعمل شباك موحد بمراكز المدن والمديريات الخدمية لسهولة حصولهم على الخدمات الخاصة بهم وذلك من خلال عمل رامب مخصص لهم، فيما أكد لهم على أنه يقوم بالمرور على المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجههم والعمل على حلها لتقديم أفضل خدمات لهم.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية لهؤلاء الفئة والاهتمام بهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن يتمتعون بقدرات متميزة لا يستهان بها.