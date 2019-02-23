إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة أطفال بدون فيروس سى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أطلقت الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد اليوم السبت، المرحلة الرابعة بعنوان "أطفال بدون فيروس سى"، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بحضور الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتورة منال حمدى السيد، والدكتور مجدى الصيرفى، والدكتور إمام واكد أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

الجدير بالذكر أن مشروع أطفال بدون فيروس سى يعد أول برنامج قومى لعلاج الأطفال المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى "C" على مستوى الجمهورية تحت الإشراف العلمى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، لطلاب المدارس، والمشروع بالتعاون بين المؤسسات الحكومية من وزارة الصحة والسكان، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة، هيئة التأمين الصحى، والجامعات المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى مثل الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، وأحد البنوك.

يذكر أنه تم تقسيم المشروع على عدد مراحل، تم الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى من المشروع.