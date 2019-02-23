شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يغادر للقاهرة للمشاركة فى القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، العاصمة البحرينية (المنامة) اليوم، السبت، متوجها إلى شرم الشيخ، للمشاركة فى أعمال القمة العربية - الأوروبية "الأولى" بشرم الشيخ، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تبدأ غدا، الأحد، وتستمر يومين.

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