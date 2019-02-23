شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره الرومانى لزيارة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الرومانى "كلاوس يوهانيس" وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة رومانيا فى القريب العاجل. أضاف "راضى" لـ"الخليج 365"، أن الرئيس الروماني، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبى، أشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الفعالة فى استعادة الامن والاستقرار لمصر والشروع فى الإصلاح الاقتصادى وإطلاق عملية تنمية شاملة فى جميع أنحاء مصر.

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