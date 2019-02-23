شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الجزائرى يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل له أن رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.

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