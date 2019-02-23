وزير التعليم العالي: استقبال أول صور فضائية من القمر الصناعي الجديد خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار" إنه سيتم خلال الأيام المقبلة استقبال أول صور فضائية من القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) وتفعيل محطة الاستقبال الفضائية المصرية، مؤكداً أنه بعد ساعات قليلة من إطلاق القمر مساء الخميس الماضي تم الاتصال والتحكم بالقمر بشكل جيد".

وأكد الوزير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن مصر تولي مجال الفضاء أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه خلال أسابيع ستصل المعدات التكنولوجية الصينية لمركز تجميع الأقمار الصناعية المصرية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة لبدء العمل في تجميع الأقمار الصناعية بأيدي مهندسين مصريين.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن هناك خطة تنتهجها الوزارة في مجال علوم الفضاء على مستوى المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى مستوى الجامعات المصرية لتصنيع العديد من الأقمار الصناعية وتجميعها بكافة الأحجام، سواء النانو أو غيرها.​

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