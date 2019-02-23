"النواب": إعداد دراسة قانونية خلال 20 يوما حول إجراءات إسقاط عضوية الهواري وبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم السبت، على إحالة الأحكام الصادرة بحق النائبين سحر الهواري وخالد بشر، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد دراسة قانونية خلال 20 يوما حول طريقة تعامل المجلس مع إجراءات إسقاط العضوية في حالة النائبين، وما إذا كانت ستتم بشكل تلقائي أو عبر موافقة ثلثي الأعضاء.

جاء ذلك بناء على مقترح عرضه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بشأن إحالة الأحكام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة طريقة التعامل القانوني والأثر المترتب على قرار المجلس بشأن إسقاط عضوية النائبين.

وقال عبد العال" إن مقترحه يراعي إيجاد حل قانوني لا يصطدم بقرار المجلس بشأن إسقاط العضوية، موضحا أن هناك أثرا مترتبا لاحتمال رفض المجلس لإسقاط العضوية، وبالتالي لابد من التفكير بشكل قانوني في إيجاد الحلول وتحديد طريقة إجراءات إسقاط العضوية: هل ستتم بشكل تلقائي أم من خلال أغلبية الثلثين، على ضوء ما نصت عليه اللائحة الداخلية المجلس من إجراءات تتعلق بحالة فقد الثقة والاعتبار أو بحالة فقد شروط العضوية.​