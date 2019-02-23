وزير النقل: مشروع "إشارات مغاغة" يزيد معدلات السلامة لمسير القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، أعمال التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة للسكك الحديدية والتي بدأت مساء الخميس الماضي.

ويأتي المشروع، ضمن أعمال تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف _ أسيوط_ نجع حماد)، بطول 430 كيلومتر وتكلفة 4.2 مليار جنيه، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة أسوان» لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وقال "عرفات"، إن المشروع يهدف إلى تحديث نظم الإشارات على خط «بي سويف _ أسيوط _ نجع حمادي»، ويشمل 32 برج إشارات رئيسي Els، و27 برج إشارات فرعي SER، و151 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا.

وأشار "عرفات" إلى أنه تم تشغيل برج أبوقرقاص وإدخاله الخدمة منذ نوفمبر الماضي، وسيتم الانتهاء من إدخال برج الروضة أول أبريل المقبل، على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى تباعا، منوهًا بأن برج مغاغة يتحكم في مسافة 6.881 كم ويشمل عدد 2 مزلقان و29 سيمافورو24 مواتير تحاويل و6 ديسكات أرضية و45 تراكات و5 مفتاح تصريح جزئي.

وأكد أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بأعمال القوى الكهربائية والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم الداخلية والخارجية وإجراء اختبارات التشغيل النهائية قبل إدخاله الخدمة.

وأوضح أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط، هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، مشيرًا إلى أن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيساهم النظام الجديد في رفع كفاءة الخط.

وأردف أن مسير القطارات سيكون بأمان مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفى فترات زمنية قصيرة، مما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالى تخفيض زمن الرحلة ومتابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار أوتوماتيكية، مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.

وتابع: أن المشروع يتمتع بنظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور فى حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ وكذلك معرفة كاملة بنوعية ورقم القطار المتحرك والتوقيت وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التى تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها فى أى وقت مع تسجيل بيان للأعطال فى كل لحظة ومتابعتها.

وأشار إلى أنه يمكن أيضًا بيان وقت وتاريخ الإصلاح والاكتشاف الفورى لأي كسر فى القضبان أو اللحامات، مما يمكن من تفادى الحوادث المتعلقة بالسكة وكذا المساهمة في منع الحوادث التى تحدث نتيجة أخطاء بشرية من ملاحظى البلوكات.

يذكر أن وزارة النقل، تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية عددا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر بإجمالي تكلفة 12.6 مليار جنيه.​