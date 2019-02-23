وزير التموين: الوزارة تلقت 4 آلاف طلب للانضمام للمرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

كشف الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تلقت ما بين 3 و4 آلاف طلب للانضمام للمرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي"، لافتا إلى أنه سيتم بدء المعاينة لتلك المنافذ أول مارس المقبل.

وأوضح وزير التموين- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت- أن باب تلقي الطلبات، سيظل مفتوحًا حتى 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن المعاينة سوف تستغرق شهرًا للانتهاء منها واختيار الفائزين.

وأضاف أن احتياجات الوزارة من المرحلة الثالثة لا تتعدى 1400 منفذ، وسيتم اختيارهم وفقا لعدد من المواصفات منها البعد عن البقال التمويني وحجم المنفذ والمرافق الموجودة به ووجوده في الأماكن الأكثر احتياجا.

وطالب المصيلحي المتقدمين للمشروع بعدم اتخاذ أي اجراء في تجهيز المنفذ إلا بعد حصوله على الموافقة النهائية بالعقد وليس من خلال الموافقة المبدئية الممنوحة من لجنة المعاينة.

وحول المرحلة الثانية من المشروع، أكد وزير التموين أنه تم إعطاء مهلة للمشاركين بتلك المرحلة للانتهاء من كل المنافذ بنهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تشغيل أكثر من 500 منفذ من ضمن 1440 منفذا.

وفيما يتعلق بمشروع السيارات المتنقلة، قال المصيلحي إن الوزارة لديها ألف سيارة وتقدم للمشروع 1480 طلبا على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة كل البيانات وبنهاية الشهر الحالي، سيتم الإعلان عن المتقدمين لنحو250 سيارة على أن يتم خلال مارس المقبل، وضع خطط تسليم السيارات وربط السيارات على شركة من شركات الجملة.

وأضاف أن السيارات المتنقلة ستكون في الأماكن الاكثر احتياجا ،وسيتم اعتماد تلك الأماكن من المحافظين، مؤكدا أن الوزارة تستهدف المساعدة في تحقيق عدالة في التوزيع وإيجاد فرص عمل للشباب.

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلي لمكاتب التموين ،أوضح الوزير ، أنه تم حصر 91 مكتبا، وتم إسناد عملية تطويرها إلى أحد شركات الإنتاج الحربي منوها بأنه في نهاية 30 يونيو المقبل، سيتم تطويرها إلى مراكز خدمة تليق بتقديم خدمات للمواطنين..مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من المحافظين تحديد بعض الأماكن التى يمكن عملها كمراكز خدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، نوه المصيلحي بأنه تم عمل دراسة مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لهيكلة وزارة التموين وإداراتها المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة أنشئت خلال الحرب العالمية الثانية ولديها العديد من الإدارات المتداخلة في اختصاصتها، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل صدور اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء التي سيكون منوط بها كافة الإجراءات الخاصة بأمن الغذاء.

ولفت إلى أنه سيتم التوسع في قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة والعلاقات الخارجية وخدمة المواطنين والاهتمام بتأهيل وكفاءة العاملين بالوزارة.

وعن اللائحة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك، أوضح المصيلحي، أنه جاري المراجعة النهائية لللائحة في مجلس الدولة على أنه سيتم إصدرها من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة ستدعم جهاز حماية المستهلك باعتباره الجهاز المسؤول عن استقبال الشكوى من المواطنين ، منوها إلى أنه سيتم طرح العديد من المبادرات خلال مارس المقبل خاصة بحماية المستهلك ،كذلك إنشاء فروع له على مستوى الجمهورية.