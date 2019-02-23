وزير النقل: ننفذ 6 محاور على النيل بتكلفة 9 مليارات جنيه ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واصل جولاته التفقدية، اليوم السبت، بمحافظة المنيا، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل ،حيث تابع الوزير يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، معدلات التفيذ بمحور سمالوط على النيل، وقطاعات المشروع المختلفة، ومعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية ( الكباري والأنفاق )، إضافة الى اعمال الطرق، وشدد الوزير، على تكثيف العمل للإنتهاء منه في الموعد المحدد في يونيو 2020.

وأشار وزير النقل، إلى أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة / أسوان) مروراً بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة / أسوان) عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا بطـول إجمالـي 24 كــــــــــم، بحيث يكـون محوراً حـراً . وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.450 مليار جنيه، ويتكون من كوبرى على النيل، وكوبرى السكة الحديد ، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبرى علويا، 19 نفقا ، و2 بربخ ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم .

وأوضح وزير النقل، أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا هو أحد ستة محاور تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر بتكلفة إجمالية قدرها ( 9 مليارات جنيه ) وهي (كلابشة-قوص -سمالوط -ديروط -عدلي منصور -دراو)، مضيفا أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.