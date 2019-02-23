أخبار مصر | وزيرة الصحة تُفوض المحافظين لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تُفوض المحافظين لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوَّضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المحافظين في نطاق محافظاتهم، بإزالة التعديات الواقعة في الأراضي المملوكة لوزارة الصحة والسكان ملكية خاصة.

ويأتي ذلك بناءً على كتاب دوري لمجلس الوزراء إلى الوزارة بهذا الصدد.

ونص قرار الوزيرة، والذي حمل رقم 72 لسنة 2019، بأن يفوض المحافظون في اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون السابق ذكره، فيما يتعلق بالأراضي المملوكة لوزارة الصحة والسكان ملكية خاصة بنطاق المحافظة، وعلى الأخص إزالة التعدي عليها.

وتضمن القرار أن يتم العمل به بدءً من اليوم التالي لنشره في جريدة الوقائع المصرية، الموافق غدًا.