أخبار مصر | وزير الإسكان من البرلمان: الفترة المقبلة ستشهد أعمالا مكثفة بعد إصدار قانون التصالح على البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان من البرلمان: الفترة المقبلة ستشهد أعمالا مكثفة بعد إصدار قانون التصالح على البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، اجتماعًا اليوم السبت، لمناقشة اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف المستدامة بالمناطق الريفية، وشارك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد فى أول اجتماع له بمنصبه الجديد.

وفى مستهل الاجتماع، رحب أعضاء اللجنة بوزير الإسكان الجديد، وقدموا له التهنئة، متمنين أن يستكمل مسيرة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان السابق ورئيس الوزراء الحالي، وفى هذا الصدد طلب النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة، بعقد اجتماع آخر لعرض خطة عمل الوزارة في مجال المرافق فقط.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تحاول إرضاء جميع المواطنين، مشيرًا إلى الفترة القادمة ستشهد الوزاءة أعمال مكثفة لاسيما بعد إصدار قانون التصالح على البناء، حيث من المتوقع أن يتقدم العديد من المواطنين لطلب خدمة الصرف الصحى.

ووافق البرلمان خلال الجلسة العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد نوعد لمناقشة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، وطلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.

