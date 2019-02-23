أخبار مصر | "البدوي" يؤكد أهمية التدريب في المؤسسات الصحفية للتعريف بمخاطر المرحلة المقبلة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البدوي" يؤكد أهمية التدريب في المؤسسات الصحفية للتعريف بمخاطر المرحلة المقبلة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الحروب التي تواجه الإعلام العربي، تمثل خطرا كبيرا يستغله عددا من الدول الغربية، للهيمنة على الوطن العربي.

وجاء خلال المؤتمر العام للاتحاد العربي للعاملين بالتعليم والصحافة والطباعة، والذي تستضيفه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بحضور غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، و فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد "البدوي" أهمية التعليم والإعلام خلال المرحلة المقبلة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسات الصحفية لتعريفهم بمخاطر المرحلة المقبلة وأهميتها، وزيادة الوعي الإعلامي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الرؤية العربية الموحدة حول مستقبل آليات العمل بالتعليم والإعلام بالدول العربية اضافة الى انتخاب المجلس التنفيذي والأمين العام للاتحاد العربى.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعقبه نشيد العمال العرب.

"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.