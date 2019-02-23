أخبار مصر | برلماني: ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين أصبحت قنبلة موقوتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين أصبحت قنبلة موقوتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات المجتمع المدنى دعم الجهود الكبيرة والرائعة التى تقوم بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لنشر فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها 5283 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وقال "زين الدين"، ان ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين أصبحت قنبلة موقوتة وعلينا جميعا وبدون استثناء مساندة جهود الدكتور غادة والى فى هذا الملف، وأن يكون لدينا جميعا هدف واضح ومحدد وهو وجود شوارع مصر كلها بلا أى مواطنين مشردين ليس لهم اى مأوى يعيشون فيه وفى مقدمة هؤلاء الاطفال المصريين.

وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدراسة موضوعية لجميع الأسباب والمشكلات التى أدت الى انتشار ظاهرة المشردين وأطفال الشوارع والتدخل السريع لعلاج هذه المشكلات حتى لا تتفاقم مثل هذه الأزمات الخطيرة.

ووافق البرلمان خلال الجلسة العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد نوعد لمناقشة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، وطلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.

