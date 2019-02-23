أخبار مصر | "مستقبل وطن" بورسعيد يدفع بـ ٥ منافذ بيع سلع مخفضة للمواطنين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بورسعيد يدفع بـ ٥ منافذ بيع سلع مخفضة للمواطنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفع حزب مستقبل وطن ببورسعيد على مدار الأسبوع الماضى بـ 5 منافذ بيع متحركة على متنها سلع غذائية مدعمة وذلك لرفع العبئ عن كاهل محدودي الدخل في إطار مبادرة "حياه كريمه، بنسبة تخفيض تراوحت بين 20% الي 30%، وذلك فى نطاق أحياء "المناخ - بورفؤاد اول_ الضواحى- العرب " وسط إقبال كبير من الأهالي.

وقد أكد امناء الاقسام بالحزب، إن منافذ بيع السلع الغذائية شهدت إقبالا من المواطنين علي مدار الاسبوع خاصة وأن البيع يتم بأسعار منخفضة نسبيا عن المحلات التجارية بخصومات وصلت إلي ٣٠٪ من الأسعار الحقيقية، وذلك لحرص الحزب علي التواجد الدائم بين كافة فئات المجتمع المصري.

ومن جانبه، أشار عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، إلي أن الحزب يقوم بدفع المنافذ الغذائية المتحركة فى أحياء محافظة بورسعيد المختلفة، وذك للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، مؤكدا علي إطلاق الحزب منافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة سيتواجد بكثافة أكبر بالمناطق الأكثر احتياجا بجميع أحياء بورسعيد، مؤكدًأ أن المبادرة تأتي إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى ان المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.