صديق العيسوي: أوضاع الصحفيين لا تسر عدو ولا حبيب

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صديق العيسوي يتقدم بأوراقه لنقابة الصحفيين - صورة أرشيفية

تعهد صديق العيسوي الصحفي بجريدة التحرير المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في بيان له، اليوم السبت، بتنفيذ بعض البنود في برنامجه الانتخابي، سواء نجح في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين أو لم ينجح، قائلا: "زملائي الأعزاء أطرح عليكم 11 بندا في برنامجي الانتخابي، وأتعهد أمام الله أولا ثم أمامكم بالعمل على تنفيذ كل البنود الخدمية بالبرنامج سواء كنت داخل المجلس أو خارجه، إذ أن شباب المهنة يواجهون صعوبات كثيرة منذ عدة سنوات، في مقدمتها تدني الأجور بعدد من المؤسسات والصحف".

وذكر العيسوي: "آن الآوان لتغيير تلك الأوضاع التي لا تسر عدو ولا حبيب"، لافتا إلى أن شباب الصحفيين لم يجدوا من يهتم بهم وبمشكلاتهم على مدار السنوات الماضية، لذلك يعانون الأمرين، ناهيك عن ضياع حقوقهم المادية والمعنوية بعدد من الصحف التي يعملون بها".وأوضح أنه ركز في برنامجه الانتخابي، على تشكيل لجان نقابية