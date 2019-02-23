شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ حذف «القادرين» من منظومة الدعم وفقًا لـ5 معايير.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجري البدء في تطبيق المرحلة الثاني من لحذف الفئات القادرة من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي مستحق دعم تمويني من أرباب المعاشات خلال المرحلتين الأولي والثانية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، للإعلان عن بعض مؤشرات العمل بالوزارة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لحذف القادرين من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير والتي تشمل من يتخطي فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبناء صاحب البطاقة ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطي فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العليا.

وتابع أن المرحلة الثانية المقرر أن تبدأ أول مارس، سوف تتضمن والتي تشمل عددًا من المعايير وهي من يتخطي فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد عن ١٠ أفدنة خلال المراحل المقبلة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إرسال رسالة لصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد بان صاحب البطاقة غير مستحق للدعم وسيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر ومنحه مهلة لمدة ١٥ يومًا للتظلم عبر الموقع الإلكتروني، وسوف يتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات خلال ١٥ يوم الأخرى وحسم مدى قبول تظلمه أو رفضه «حذفه من الدعم» أول الشهر التالي.

وأوضح «المصيلحي»، أن الوزارة تلقت عددًا من شكاوى المواطنين المحذوفين خلال المرحلة الأولي تبين أن بعضهم يمتلك أكثر من عداد كهربائي باسم صاحب البطاقة وهو ما يتعارض مع اسمراره في منظومة الدعم، ولذالك سيتم تعليق موقفة لحين حل المشكلة مع وزارة الكهرباء.

ولفت الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي أصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، لافتًا إلى أن الأفراد الذين يتم حذفهم بطريقة عشوائية من حقهم التظلم لدي المكاتب مع تقديم جميع المستندات، مشيرًا إلى أن باب التظلمات مفتوح دون مدة محددة، مؤكدًا في الوقت ذاته تراجع نسب التظلمات.

وأوضح الوزير، أنه سيتم بدء معاينات المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي الشهر المقبل، حيث تقدم نحو ٤٠٠٠ طلب على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أن المخطط لتلك المرحلة ١٤٠٠ منفذ.

وطالب «المصيلحي»، أصحاب الطلبات المقبولة بعدم البدء في العمل حتى يحصل على الموافقة النهائية وهي عبارة عن «العقد النهائي بالإضافة إلى الكتالوج الخاص بديكورات المنفذ».

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي أمن من السلع الأساسية

وأضاف، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4 شهور، والاحتياطي من السكر يكفي حتى 5 شهور، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للزيت 3.2 شهر.

وفيما يتعلق بأسعار توريد قصب السكر المحلي، قال المصيلحي إن السعر يصل نحو 720 جنيها للطن وتم حتى الآن استلام نحو 50% من المحصول.

وحول أسعار توريد القمح المحلي في الموسم المقبل أشار المصيلحي أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية والزراعة للإعلان عن سعر عادل للقمح نهاية الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بالأرز أوضح المصيلحي أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على استيراد 40 ألف طن، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تعبئة 7300 طن منهم، وسيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية وبدل نقاط الخبز بداية الشهر المقبل.

وذكر أن الوزارة حصلت على الإفراج الصحي عن الكميات المستوردة، مؤكدا أنه سيتم بدء طرح الأرز المستورد على البطاقات التموينية بدأ من أبريل المقبل وحتى يوليو على أن يتم إضافة الأزر المحلي على البطاقات.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي تشكيل لجنة عليا للأرز من أجل ضبط المنظومة بدء من الزراعة وحتى المنتج النهائي.