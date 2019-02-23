شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراضٍ بالمحافظات لمشروعات خدمية وتنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان في عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات؛ وذلك لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت تخصيص 6 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط؛ وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسي أو إعدادي أو ثانوي عليها في كلٍ من قرية شحاتة، وناحية المعاشات الصغيرة، وقرية كفور الغاب، وعزبة الملجأ، بمركز كفر سعد، وقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج، وقطعة أرض بمدينة الروضة، مركز فارسكور، كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لإقامة مدارس عليها في كلٍ من زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج، وزمام جهينة الشرقية بمركز جهينة، وزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبوتشت؛ وذلك لإقامة مدرسة إعدادي عليها، وقطعة آخرى لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بناحية الشرقاية، مركز كفر صقر؛ وذلك لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لإقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.

وشملت القرارات تخصيص عدة قطع أراضٍ لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لإقامة مدارس عليها في كل من قرية أبوعزيز، مركز مطاي، محافظة المنيا، ومدينة موط، مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقرية البرانقة، مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحوض الكبير والشوشية، زمام ناحية كفر صقر، بمحافظة الشرقية، وجزيرة العتامنة، مركز طما، محافظة سوهاج، وقرية منشأة الدهب البحرية، مركز المنيا، محافظة المنيا، وقرية فيشا الكبرى، مركز منوف، محافظة المنوفية، وقرية العنانية، مركز دمياط، بمحافظة دمياط، وميت حوري، مركز السنطة، محافظة الغربية، ومركز بدر بمحافظة البحيرة.

ونصت القرارات على تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستغلالها في رفع كفاءة محطة معالجة التنقية الغربية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وكذا تضمنت القرارات تخصيص عدة قطع أراضٍ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطات رفع صرف صحي عليها في كل من؛ قرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وقرية الروضة، حيث تم تخصيص قطعتين بالقرية، وبمدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء؛ لإقامة محطتي رفع رئيسية وفرعية للصرف الصحي عليها، وكفر الراوي، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، وقرية اللوية، مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، وناحية زمران النخل، مركز الدلنجات بمحافظة الحيرة، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض بعزبة الدرديري بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وأشارت القرارات إلى تخصيص قطع أراضٍ، لصالح مديرية الشؤون الصحية، في كل من مركز طلخا بمحافظة الدقهلية لتطوير الوحدة الصحية بكفر العرب، وبمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لإقامة وحدة صحية عليها.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطع أراض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بكل من مركز العدوة الجديد بمحافظة المنيا لإقامة محطة خدمة تموين سيارات عليها، ومركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد لإقامة محطة مواد بترولية عليها.

وتم تخصيص قطع أراضٍ لصالح مديرية الأوقاف، بكل من مركز سوهاج بمحافظة سوهاج لإقامة توسعات لمسجد التقوى عليها، وبكل من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد لإقامة مساجد عليها، وكذا تم تخصيص قطع أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة، في مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، لإقامة ملعب كرة قدم لمركز شباب عزبة البوصة عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لإقامة صالة لياقة وأنشطة عليها.

واشتملت القرارات على تخصيص قطعة أرض، لصالح مركز الداخلة، بمركز ومدينة مطروح، بمحافظة مطروح، لإقامة قسم جوازات عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية أمن الغربية بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، لإقامة نقطة إطفاء عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية أمن الوادى الجديد، بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد المقام عليها مركز شرطة الداخلة.

ونصت القرارات على تخصيص قطعتى أرض لصالح الهيئة القومية للبريد، بكل من مركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان، ومركز طنطا بمحافظة الغربية، لإقامة مكتبى بريد عليهما.

هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة مطروح بمحافظة مطروح لإقامة مكتب حماية المستهلك عليها، وتخصيص قطعة أرض، لصالح وزارة النقل، بمدينة سيوه، بمحافظة مطروح، لإنشاء وحدة لصيانة الطرق والكبارى عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التعاون الزراعى بسوهاج بمركز جرجا لإقامة مقر جمعية تعاونية زراعية عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بمحافظة الوادى الجديد، لإقامة مقر هندسة ميكانيكا عليها، وأيضاً تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لإقامة ملحق لمبنى التأمينات الاجتماعية عليها.