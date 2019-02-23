شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. مصر تفوز برئاسة اللجنة السياسية للكوميسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز السفير أشرف راشد، بإجماع الأصوات، برئاسة اللجنة المعنية بالمسائل السياسية بمنظمة الكوميسا وذلك خلال اجتماع لجنة الحكماء بالمنظمة الذي عقد في كمبالا.

وتضم اللجنة 9 شخصيات من الدول الأعضاء، وهم من أوغندا، بوروندي، كينيا ،ملاوي ،موريشوس، سيشل، السودان، زيمبابوي بالإضافة لمصر.

يذكر أن عدد الدول الأعضاء في الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) أصبح 21 بعد انضمام تونس في القمة الأخيرة للمنظمة في شهر يوليو الماضي.

والسفير أشرف راشد هو مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأوروبية وسفير مصر السابق في روما ودبلن.