شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء للمواطنين: «اشتكوا الأول وبعدين ادفعوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه سيجري النظر إلى كل المباني العشوائية والمخالفة لتوصيل العدادات إليها، وفقًا لآخر مسح جوي قامت به القوات المسلحة، رافضًا توصيل الكهرباء للمباني المخالفة لاشتراطات البناء، لأنها تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، ردًا على شكاوى النواب من القراءات العشوائية والجزاءات والغرامات المبالغ فيها، أنه أمر غير مقبول «وحرام يحصل» وأنه سيراجع هذا الأمر بنفسه، مطالبًا كل من له شكوى ضد القراءات والفواتير والغرامات أن يتقدم بها فورًا ولا ينتظر، وتابع: «بيقولوا ادفع الأول وبعدين اشتكي.. وأنا أقول لكم اشتكوا قبل ما تدفعوا».

وكشف الوزير عن وجود نحو 30 مليون عداد كهرباء في مصر، وتحويلها جمعًا إلى عدادات ذكية سيأخذ مزيدا من الوقت، للوصول إلى قراءات آلية دون تدخل بشري.

وردًا على ظاهرة «حفر الشوارع» لإدخال الخدمات، قال الوزير إن تحويل هذه الخدمات داخل المدن والقاهرة أمر صعب جدًا على الدولة في الوقت الحالي.

وأوضح «شاكر» أن الوزارة ليست لديها مشكلة في تقسيط قيمة العدادات الجديدة، وتحويل القديم إلى جديد ودفع فارق السعر، دون فوائد أو ربح، ويمكن تقسيطه أيضًا.

ولفت الوزير إلى أن الدولة مازالت تدعم الاستهلاك المنزلي للكهرباء بقيمة 46.7 مليار جنيه، ومتاح لهذا الدعم 16 مليار فقط، لذلك رفعت الوزارة فواتير بعض الشرائح للمستهلكين، لتعويض 10 مليارات جنيه.

وأعلن وزير الكهرباء أنه خلال الـ3 سنوات المقبلة سيتم رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا، بدءًا من 1 يوليو المقبل.