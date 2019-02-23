شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي.. خادم الحرمين الشريفين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون المملكة خلال غيابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد في إدارة شؤون المملكة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين غادر المملكة بعد ظهر اليوم إلى مصر على رأس وفد في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة «العربية- الأوروبية».

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 226

التاريخ: 18 / 6 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا– بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم، السبت، الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود