شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات بعد حذف غير المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقات التموين بعد الانتهاء مباشرة من حذف غير المستحقين .

وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، أمس لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه سيتم فتح التظلمات للمواطن الذى سيتم حذفة بناء على مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات، وأن التظلمات ستكون من خلال الموقع الإلكترونى، وسيتم فحصها خلال 15 يوما، ومن سيكون له الحق فى الدعم سيحصل عليه.