شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تفويض وزيرة الصحة للمحافظين بالتصرف فى الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار وزير الصحة والسكان رقم 72 لسنة 2019 بتفويض المحافظين فى اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 فيما يتعلق بالأراضى المملوكة لوزارة الصحة ملكية خاصة بنطاق المحافظة وعلى الأخص ازالة التعدى عليها .

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