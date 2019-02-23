شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لـ"الخليج 365": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية أنه تم استيراد كميات كبيرة من الأرز المستورد ودخل البلاد 40 ألف طن حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها، ﻭأنه جارى تعبئة هذه الكميات عبوات 1 كيلو، وسيتم طرحها ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز اعتبارا من شهر مارس المقبل، فى حين سيتم طرحه على البطاقات اعتبارا من أول أبريل المقبل. وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم تشكيل لجنة علّيا للأرز لمعرفة المساحات المنزرعة أرز وكذلك المتوقع إنتاجه من الأرز المحلى وذلك للعمل على توفير سلعة الأرز بشكل مستمر للمواطنين.

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