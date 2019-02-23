ننشر عناوين 27 مقر لوحدة لم الشمل بالازهر للتوعية الأسرية والمجتمعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مقرات لوحدة لم الشمل في المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين ، وأكد المركز في بيان له، على أن هذه المقرات تستقبل المواطنين وتعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم الأسرية ، فضلا عن تفعيل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية ، والذي يستهدف شرائح المجتمع فيما قبل التعليم الجامعي ، والتعليم الجامعي ، والمقبلين على الزواج ، والمتزوجين .

ويعتمد البرنامج على محورين أساسيين : المحور الأول : يعتمد على تنظيم الندوات والفعاليات واللقاءات الموسعة في محافظات الجمهورية .. ويتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بهذا الشأن ، والمحور الثاني : تكثيف البرامج الخاصة ببرامج التوعية الأسرية والمجتمعية ، وتقديم محتوى شرعي وعلمي واجتماعي ونفسي وثقافي عن الأسرة ومقوماتها وتكوينها ودورها وطرق حمايتها حفاظا على هويتها ودعما للبناء والتنمية التي تقوم بها الدولة تحت شعار : (أسرة مستقرة = مجتمع آمن)،ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج أساتذة متخصصون بالتعاون مع الجهات المعنية.





عناوين مقرات وحدة لمّ الشمل بمحافظات الجمهورية

1 القاهرة الحي السادس – معهد الشبيني الإعدادي النموذجي – أمام البوابة الرئيسية للمدنية الجامعية بنين

2 الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية - ش مستشفى الصدر - العمرانية - الجيزة.

3 القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية - بنها الجديدة - حي الفلات.

4 الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية - ش المعهد الديني – الحسينية الزقازيق

5 المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية - شبين الكوم - معهد شبين الكوم الديني.

6 الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية - ش الجيش - المنصورة.

7 الغربية منطقة الغربية الأزهرية –بريد سيجر-معهد الفتيات ع/ث

8 البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية - دمنهور – ش المعهد الدينى- معهد القراءات

9 كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية - بجوار مدرسة الزراعة.

10 الإسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية – بالمعهد الديني بجوار مدينة البعوث – العصافرة

11 بور سعيد منطقة بورسعيد الأزهرية الزهور - ش النصر.

12 الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية - ش شبين الكوم - بجوار مجمع المحاكم.

13 السويس منطقة السويس الأزهرية - الملاحة - أمام الإستاد الرياضي.

14 دمياط منطقة دمياط الأزهرية - الأعصر - كورنيش النيل.

15 مرسى مطروح منطقة مطروح الأزهرية - الريفية - ش المطار - أمام مجمع العميد احمد فوزى.

16 الوادي الجديد منطقة الوادي الجديد الأزهرية - الخارجة - امتداد ش جمال عبد الناصر.

17 الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية - ش سعد زغلول بجوار المستشفى العام.

18 بني سويف منطقة بنى سويف الأزهرية - ش ابن خلدون.

19 المنيا منطقة المنيا الأزهرية - ش بور سعيد أمام فندق لوتس.

20 أسيوط منطقة أسيوط الأزهرية - ش الجمهورية حي شرق .

21 سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية - ش التحرير.

22 قنا منطقة قنا الأزهرية - ش الشنهورية .بمعهد الشعبة الإسلامية بالمنطقة

23 البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية - الغردقة - الدهار - بجوار مرور البحر الأحمر.

24 الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية - ش خالد بن الوليد- بمعهد البنين شارع البحر

25 أسوان منطقة أسوان الأزهرية - ش النفق.

26 جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مجمع الأزهر - حي السلام - طور سيناء.

27 شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية - العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة.

و التواصل مع الوحدة من خلال الاتصال على الخط الساخن ( 19906) – داخلي رقم ( 7)

جدير بالذكر ان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أعلن عن برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بتاريخ 7/8/2018، حيث ان المركز العالمي للفتوى الإلكترونية تدخل ميدانيا لحل مشكلات ١٤٧٥ أسرة مصرية ونجح في لم شمل ١٠٠٠ أسرة .

وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، وبإشراف وكيل الأزهر ، وانطلاقا من دور الأزهر الشريف الدعوي والتعليمي ونشرا للوعي ، واستمرارا لجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مواجهة ظاهرة الطلاق، والتي بدأها بالإعلان عن إنشاء وحدة لم الشمل بتاريخ 16 /4/2018 ويتواصل معها الجمهور بالاتصال المباشر على رقم 19906، ونظرا للأثر الإيجابي الذي حققته الوحدة من خلال جهود أبناء الأزهر الشريف، والوقوف على الأسباب الحقيقية لظاهرة الطلاق من خلال التعامل الميداني حفاظا على كيان الأسرة المصرية ، قد خصص تلك المقرات.