شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى منطقة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة سعداء بالنقل للأسمرات وبدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أهالى منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة، عن سعادتهم بالوحدات الجديدة، التى سيتسلموها بحى الأسمرات، ومدينة بدر، وذلكم خلال اجراءات نقلهم من المنطقة لمدينة الاسمرات اليوم السبت.

وقال أحمد حمدان، أحد أهالى المنطقة، أن محافظة القاهرة نفذت للاهالى كل ما يريدونه وأرضت الجميع، معبرا عن سعادته بنقلهم للوحدات الجديدة، خاصة أن المحافظة وفرت لهم سيارات لنقل امتعتهم، واتوبيسات نقل عام لنقلهم للوحدات الجديدة.

وأضاف لـ الخليج 365، أنه حصل على وحدة مفروشة بمدينة بدر، وهناك عدد أخر من جيرانه حصل على وحدات بالاسمرات مجهزة ايضا بالاثاث، وانه لا توجد مشاكل فى عملية النقل.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أشرف على اجراءات النقل والتسكين لسكان منطقة اكشاك ابو السعود التى يتم تطويرها، مؤكدا أنه تم حصر منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة الملاصقة للمدايغ والتى يتم هدمهما الأن، بـ 230 عقار وتضم 473 أسرة مستحقة ، مشيرا الى أنه جارى نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الاسمرات تعويضا لهم.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر ، وكذلك اتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الافراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة ، كما وجه بسرعة انهاء اجراءات التسليم فور وصولهم.

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