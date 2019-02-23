انت الان تتابع وزير الكهرباء: أصور عداد بيتي يوميا منذ 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد شاكر وزير الكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إنه يتخذ مجموعة خطوات متوازية هدفها تحديث غير مسبوق لمنظومة قراءت فواتير الكهرباء، معترفا أن عدد المحصلين قليل، والكثير من العدادات صعب الوصول إليها، متابعا أن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات الجزافية، هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكتروني لا يدخل فيها العنصر البشري، ومن الضروري تزويد عدد الناس لمهمة التحصيل، مع خطة لتحويل العدادات إلى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية تقرأ الاستهلاك والأرقام بشكل أكثر ذكاءً، جاء خلال اجتماع موسع مع أعضاء لجنة الطاقة بحضور رئيسها طلعت السويدي، اليوم السبت.

وذكر شاكر أنه في منزله يصور يوميا العداد منذ عام 2016، موضحا: "أهدف لعمل الكنترول حتى في بيتي، واتساءل عن زيادة استهلاكي المفاجئ، فالدولة يجب أن تأخد حقها والمواطن أيضا".وأوضح أن شركة شعاع التي تعاقدت معها الوزارة زاد عدد العاملين فيها إلى 5 آلاف و347 شخصا، بخلاف 20 ألف شخص موجودين مسبقا، لتكون القوة