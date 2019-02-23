شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع متهمين بـ«أحداث عنف البدرشين» يقدم 6 دفوع قانونية لتبرئتهما ساحه موكليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات الجيزة جلسة إعادة محاكمة المتهمين إبراهيم عبدالغفار محيسن ومحمد على تركى على الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات في اتهامهم بالتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف البدرشين».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحى باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهما، وأبدى الدفاع استعداده للمرافعة.

استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي قدم 6 دفوع قانونية لتبرئة ساحتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما حيث دفع بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التي كان عليها المتهمين إضافة إلى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما، كما دفع بانتفاء اركان جريمتى الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء اركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.