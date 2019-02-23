شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد أول جراج هيدروليك بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، السبت، أول جراج هيدروليك متعدد الأدوار والذى يقام بشارع المشايه بالمنصوره وأوشك على الانتهاء تمهيدا لتشغيله. وقال المحافظ «الجراج الجديد يتسع لـ12 سيارة ويعمل وفقا لأحدث الأنظمة العالمية وتم مراعاة كل معايير السلامة والأمان ويتم اليوم تجربته تمهيدا لتشغيله فورا عقب الانتهاء منه». وأضاف «هذا الجراج يمثل نقلة حضارية لمدينة المنصورة وهو البداية لإنشاء 12 جراجا مماثلا في أماكن الإختناقات المرورية بالمدينة كما لأنه سيساعد على التخفيف من مشكلة الإنتظار الخاطئ التي تعانى منها مدينه المنصورة والتي ظلت لسنوات محل شكوى دائمة من أبنائها».

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