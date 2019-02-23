شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إيطالي من إيبارشية ميلانو يزور مصر في حج ديني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يزور مصر وفد إيطالي من إكليروس (كهنة) إيبارشية ميلانو وعلى رأسه رئيس الأساقفة ديلبيني، مع عدد من السادة المطارنة والكهنة يصل عددهم إلى 120 شخصا، في الفترة ما بين 25 فبراير الجاري حتى الأول من مارس 2019.
يتخلل برنامج الزيارة مقابلة العديد من الشخصيات الكنسية وزيارة بعض الاماكن السياحية، ومسار العائلة المقدسة ايضا.
يأتي الحج الديني بعنوان «شهادة الحوار والصلاة والمحبة».
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