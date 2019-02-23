شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء محطة مناولة جديدة بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تخصيص 3000 متر مربع من أرض مشتل البراجيل، التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لإنشاء محطة مناولة بقرية البراجيل، التابعة لمركز ومدينة أوسيم للعمل على حل مشكلة النظافة بأوسيم والقرى التابعة لها للنهوض بمستوى النظافة.

وأضاف «راشد» أنه في إطار التعاون مع وزارة البيئة سيتم إنشاء محطة مناولة جديدة ستساهم في إحداث طفرة كبيرة في رفع كفاءة مستوى النظافة بالمركز والقرى التابعة له، خاصة قرية البراجيل وستشهد الفترة المقبلة تحسنا ملموسا يشعر به المواطنون.

وأشار «راشد» إلى أنه تمت معاينة قطعة الأرض المخصصة من خلال لجنة مشتركة من ممثلين عن المحافظة ووزارة البيئة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، كما سيتم التنفيذ طبقاً للمعايير والاشتراطات البيئية والصحية السليمة، ما لا يضر بصحة المواطنين، كما ستنفذ بشكل حضاري وآمن.

وأوضح «راشد» في تصريحات أن المحافظة تعتمد على مقلب شبرامنت العمومي في تجميع المخلفات من الأحياء والمراكز والمدن والذي يبعد عن مركز ومدينة أوسيم بمسافة تقدر بحوالي 40 كم، ما يجعل الوقت غير كاف للانتهاء من رفع مخلفات القمامة بالكامل على مدار اليوم، فضلاً عن الجهد المبذول وتهالك المعدات التي تحتاج إلى صيانة دورية بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أن المحافظة تمكنت من رفع 85 ألف طن مخلفات قمامة متراكمة على مدار سنوات من حوالي 65 مقلبا بأنحاء المحافظة، بالإضافة إلى 8 مقالب بأوسيم، ومن ضمنها مقالب الصفيرة والقنطرة البيضاء والكحكة والنمر والجد وسمير جوهر ومصطفى ركاب والسيد صالح بأوسيم.