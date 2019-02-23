شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأحد.. والقاهرة 22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة دافء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 22»، إسكندرية «8 – 21»، قنا «8 – 28»، الأقصر «8– 29»، أسوان «10– 30».