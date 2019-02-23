شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، بعض الشوارع والميادين بمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحها خلال انعقاد مؤتمر القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى.

كما تفقد أعمال التجميل والنظافة فى إطار متابعته اليومية، حرصا على إظهار المدينة على خير وجه أمام وفود العالم، والذين بدأوا بالتوافد منذ صباح اليوم السبت.



اللواء خالد فودة



جنوب سيناء



محافظ جنوب سيناء

تنعقد القمة على مدار يومى يومى 24 و25 فبراير الجارى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى، التى ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.