شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع تدريجى فى الحرارة من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الارصاد تسجيل درجات الحرارة ارتفاع تدريجى من الغد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة من الغد والعظمى بالقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة دافئ علي شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وزير الكهرباء: بحثنا 5 ملايين شكوى بـ24 شهرا منهم 1.5 مليون معاكسة وخطأ

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تلقت نحو 5.61 مليون شكوى، عبر خطوط تلقى الشكاوى (121) فى الفترة من 21 أغسطس 2016 وحتى 20 فبراير 2019، منهم 1.5 مليون تتراوح ما بين معاكسات أو مكالمات خاطئة.

صفحة "رؤية مصر 2030" تنشر صور إنشاء "مسجد المولى" بمدينة العلمين الجديدة

تواصل الشركات المسئولة عن تشييد وتنفيذ مدينة العلمين الجديدة، أعمالها ضمن خطة الدولة لبناء مدن جديدة، وفيما عرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، بعض الصور التى تستعرض أعمال إنشاء مسجد "المولى"، داخل المنطقة التراثية فى مدينة العلمين الجديدة.

السجن 15سنة لربة منزل "أجرت" طفلتها للتسول مقابل 50 جنيها يوميا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة سيدتين بالسجن 15 سنة، بتهمة الإتجار فى الأطفال، وتأجيرهم بقصد استخدامهم فى أعمال التسول فى قصر النيل، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع .

القبض على عاطل هارب من 4 أحكام بالمؤبد والإعدام فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنشأة أبو عمر بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل لهروبه من أحكام بالمؤبد والإعدام.

وزير الكهرباء: مصر من أكبر الدول بأفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر من أكبر الدول في أفريقيا بالوقت الحالي، بالإضافة إلي دولة جنوب أفريقيا، المؤهلة للدخول لمنظومة الربط العالمي للكهرباء لاسيما في أسيا وأفريقيا، متابعاً: "أفريقيا داخلة على منظومة كبيرة".

مسئولون أوروبيون يعربون عن تقديرهم لدور مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

بينما تتولى مصر استضافة القمة العربية الأوروبية، أعرب دبلوماسيون غربيون عن تقديرهم لدورها فى إغلاق معابر المهاجرين من الساحل الشمالى، حيث يتخذ الاتحاد الأوروبى سياسة أكثر تشددا بشأن الهجرة غير الشرعية، منذ أن أدى الارتفاع الكبير فى عدد الوافدين لإضطرابات داخل القارة العجوز.

تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لـ 2 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 2 مارس لاستكمال سماع الشهود.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة من الغد والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي غرب البلاد، كما تنشط علي غرب البحر المتوسط، مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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استمرارا للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه.. نقدم فى هذا التقرير أسعار الوحدات السكنية فى عدد من المناطق ببعض المحافظات من خلال معلومات عن الحدود السعرية فى كل منطقة.

كلية الطب العسكرى تستضيف دورة تحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى

فى إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة، فى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، استضافت الكلية الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العلمى الثانى للفطريات، حيث تضمن (محاضرات علمية – ورشة عمل).