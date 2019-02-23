ضبط 16 كيلو هيروين خام و23 كيلو كوكايين و54 ألف قرص مخدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملاتها ضد الخارجين عن القانون وتجار الصنف على مستوى الجمهورية. ونجحت وزارة الداخلية في ضبط 1477 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 1586 متهم، حيث عثر بحوزة المتهمين على 174 كيلو حشيش، و181 كيلة بانجو و865 جرام أفيون و16 كيلو من الهيروين، و9 كيلو من مخدر الفودو و18 كيلو من الاستروكس و23 كيلو كوكايين و54 ألف قرص مخدر.

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