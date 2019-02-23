تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل المتظاهرين بالجيزة لـ27 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير من العام 2011، لجلسة 27 فبراير للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات الجيزة حكمت في عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة، للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.