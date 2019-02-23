الداخلية تكشف غسيل أموال واختلاس بـ 90 مليون جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، حملاتها لضبط الخارجين عن القانون والجرائم الاقتصادية والمصرفية واستغلال النفوذ بمختلف المحافظات والمؤسسات.

أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 11 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي، توظيف أموال، اختلاس واستيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع " بقيمة بلغت "73,663,010 جنيه مصري 3,000,000 مليون دولار أمريكي".

وفى سياق متصل، ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث المصنفات والنقل والمواصلات والمسطحات البيئة، 3171 قضية متنوعة في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تشكيلين عصابيين، "473" قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وأثمرت الجهود عن ضبط "439" قضية في مجال حماية الثروة السمكية، "800" قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، "336" قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، "288" قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، "87" في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ إزالة "1194" لحالات تعدي على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، تأمين "874" لنش وباخرة سياحية.

كما تم تأمين تنفيذ إزالة 4 آلاف و196 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.