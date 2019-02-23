الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال حملات شنتها مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، على مدار الأسبوع المنقض .

وضمت الجهود عن ضبط "70815" قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "50,890,602 جنيه".

كما ضبط "2110" قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها "185" حالة ضرائب عامة، وكذا كشف "284" حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط "516" قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، "80" سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، "78" قضية في مجال الجمارك، "237" حالة تحري مدين ولجان فحص، وتم التصالح في "316" قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها "3,082,706 مليون جنيه".

وفى سياق آخر تم ضبط "41" قضية تهريب، "610" قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، "3561" قضية ومخالفة في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.