تؤجر طفلتها باليوم.. السجن 15 سنة لسيدة بتهمة الاتجار في البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، اليوم السبت، بمعاقبة سيدتين بالسجن 15 سنة بتهمة الاتجار في البشر.

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيدة في عقدها الرابع من العمر أثناء قيامها بالتسول إلى المارة، وكان بحوزتها طفلة رضيعة لا يبدو عليها إنها نجلتها، فاشتبه الأمن في اختطافها، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة قصر النيل.

وأقرت المتهمة أمام أحمد عبد الحكيم مدير نيابة وسط القاهرة الكلية، بالتحقيق معها أن الطفلة ليست نجلتها، وأن أم الطفلة اتفقت معها على استخدامها في التسول، واعترفت أنه منذ فترة قليلة جاءت إليها، ربة منزل في العقد الثاني من العمر، وعرضت عليها إعطائها رضيعتها لاستخدامها في أعمال التسول مقابل مبلغ مالي اتفقا فيما بينهم عليه، فوافقت على العرض وبدأت العمل حتى قام رجال الأمن بالقبض عليها.

فأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثانية "والدة الطفلة" وبمواجهتها بالتحقيقات اعترفت بالواقعة بسبب مرورها بظروف مادية صعبة فقررت استخدام طفلتها في الشحاذة لجلب النقود، دون علم أحد، خلال اليوم وتوفر له الطعام وتقوم باستلامها منها نهاية اليوم مع المبلغ المالي.