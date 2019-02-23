غدا.. بدء تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيبدأ غدا، وحتى يوم الخميس 18 أبريل المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بحي الزيتون، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين للإسكان الاجتماعي، اللتين تم إجراؤهما بتاريخ 22 ديسمبر 2016 وحتى 12 نوفمبر 2017.

وأضاف غنيم، في بيان اليوم السبت، سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 73 : 110، يوم الأحد 24/2/2019، والقطع من 111 : 150، يوم الإثنين 25/2/2019، والقطع من 151 : 190، يوم الثلاثاء 26/2/2019، والقطع من 191 : 230، يوم الأربعاء 27/2/2019، والقطع من 231 : 270، يوم الخميس 28/2/2019، والقطع من 271 : 310، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 311 : 350، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 351 : 390 يوم الثلاثاء 5/3/2019.

وتابع: كما سيتم تسليم القطع من 391 ، 430، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 431 : 470، يوم الخميس 7/3/2019، والقطع من 471 : 510، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع من 511 : 550، يوم الإثنين 11/3/2019، والقطع من 551 : 590، يوم الثلاثاء 12/3/2019، والقطع من 591 : 630، يوم الأربعاء 13/3/2019، والقطع من 631 : 670، يوم الخميس 14/3/2019، والقطع من 671 : 710، يوم الأحد 17/3/2019، والقطع من 711 : 734، يوم الإثنين 18/3/2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 19/3/2019، والأربعاء 20/3/2019، والخميس 21/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة، من 1 : 40، يوم الأحد 24/3/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 25/3/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 26/3/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 27/3/2019، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 28/3/2019، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 31/3/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 1/4/2019، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 2/4/2019، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 3/4/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 4/4/2019.

كما سيتم تسليم القطع من 401 : 440، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 641 : 656، يوم الإثنين 15/4/2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 16/4/2019، والأربعاء 17/4/2019، والخميس 18/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.