الجبالي: شكرًا للسيسي لانحيازه للعمال وتحقيق مصالحهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

وجه النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لانحيازه للعمال والسعي لتحقيق مصالحهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018، وسط إشادة من أعضاء اللجنة بالاتفاقية وأهدافها.

وأشاد جبالى المراغي بالاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان بشأن التأمينات الاجتماعية، واعتبرها تصب في صالح العمال المصريين في اليونان، قائلا: "لجنة القوي العاملة توجه التحية والتقدير وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي انحيازه الدائم للعمال".​